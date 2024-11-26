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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне прекратил уголовное дело против Трампа о штурме Капитолия в 2021 году. Такое ходатайство подал спецпрокурор Смит, который в августе 2023-го предъявил обвинения Трампу в попытках помешать утверждению итогов президентских выборов 2020 года.

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