Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне прекратил уголовное дело против Трампа о штурме Капитолия в 2021 году. Такое ходатайство подал спецпрокурор Смит, который в августе 2023-го предъявил обвинения Трампу в попытках помешать утверждению итогов президентских выборов 2020 года.