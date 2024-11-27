В британских тюрьмах жалуются на нашествие крыс и пауков

Заключенные в Великобритании выражают беспокойство из-за нашествий крыс и ядовитых пауков в тюрьмах. Как сообщает газета The Independent, это стало известно благодаря исследованию независимых контролеров.
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