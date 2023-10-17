6 фраз, которые выдают несчастного человека

6 фраз, которые выдают несчастного человекаНикогда не поздно разобраться в собственных чувствах.Content image for: 486358 | Героиня Джулии Робертс из фильма «Ешь, молись, люби» отправилась в путешествие, чтобы узнать себя получше и понять, чего же она хочет на самом деле.