Из-за массированной атаки БПЛА в Ростовской области произошли пожары

Пожар на электрической подстанции в Родионова-Несветайском районе, а также возгорание растительности в Ростове-на-Дону произошли в результате массированной воздушной атаки киевского режима, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев 9 июля в своем Telegram-канале.