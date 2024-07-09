Из-за массированной атаки БПЛА в Ростовской области произошли пожары

Пожар на электрической подстанции в Родионова-Несветайском районе, а также возгорание растительности в Ростове-на-Дону произошли в результате массированной воздушной атаки киевского режима, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев 9 июля в своем Telegram-канале.
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