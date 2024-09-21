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Что полезнее: красное вино, белое или игристое?

Что полезнее: красное вино, белое или игристое?

Разбираем, какое вино полезнее при умеренном потреблении и какое можно умеренно потреблять. фото: aiИгристые вина Начнем с игристых, искристых и шампанских вин, так как у них своя отдельная вселенная с особыми свойствами.

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