Что полезнее: красное вино, белое или игристое?

Разбираем, какое вино полезнее при умеренном потреблении и какое можно умеренно потреблять. фото: aiИгристые вина Начнем с игристых, искристых и шампанских вин, так как у них своя отдельная вселенная с особыми свойствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии