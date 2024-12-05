Геннадий Хазанов раскритиковал Михаила Галустяна

Геннадий Хазанов выражает сожаление по поводу нераскрытого потенциала актера Михаила Галустяна. По его мнению, комедийный жанр находится в упадке, а из современных юмористов лишь немногие заслуживают внимания.
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