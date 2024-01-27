На Пискарёвском кладбище началась торжественно-траурная церемония возложения венков

В мероприятии приняли участие ветераны, представители городской администрации и депутаты ЗакСа. В субботу, 27 января, на Пискарёвском мемориальном кладбище началась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков, посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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