На Пискарёвском кладбище началась торжественно-траурная церемония возложения венков

В мероприятии приняли участие ветераны, представители городской администрации и депутаты ЗакСа. В субботу, 27 января, на Пискарёвском мемориальном кладбище началась торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков, посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.