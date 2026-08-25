От Катаева до Чехова: классика в новом прочтении на московских сценах в сентябре

Водевиль «Квадратура круга», чеховский «Вишневый сад» в театре «Модерн», героическая комедия «Сирано де Бержерак» в «Сатириконе», элегическая комедия «Покровские ворота» на Юго-Западе и «Дон Кихот» по Булгакову во МХТ — классические сюжеты обретают новые смыслы.