От Катаева до Чехова: классика в новом прочтении на московских сценах в сентябре

Водевиль «Квадратура круга», чеховский «Вишневый сад» в театре «Модерн», героическая комедия «Сирано де Бержерак» в «Сатириконе», элегическая комедия «Покровские ворота» на Юго-Западе и «Дон Кихот» по Булгакову во МХТ — классические сюжеты обретают новые смыслы.
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