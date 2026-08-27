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SPLETNIK

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"Одной ногой там, другой там". Надежда Оболенцева рассказала, как планирует совмещать воспитание детей и светскую жизнь

"Одной ногой там, другой там". Надежда Оболенцева рассказала, как планирует совмещать воспитание детей и светскую жизнь

43-летняя Надежда Оболенцева, которая недавно стала мамой во второй раз, рассказала, как планирует находить баланс между светской жизнью и воспитанием двоих детей.

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