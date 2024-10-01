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Царьград

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Фриман: ВС России продвигаются с небывалой скоростью в Донбассе

Фриман: ВС России продвигаются с небывалой скоростью в Донбассе

В США сделали важное заявление о спецоперации.Русские войска очень быстро продвигаются вперед на Донецком направлении.

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