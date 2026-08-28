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Журнал «Профиль»

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О "крупнейшей в истории" нефтяной сделке с Венесуэлой объявил Трамп

По словам американского лидера, Вашингтон получил контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

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