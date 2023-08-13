СССР-Россия

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Кровавый «контрнахрюк» приказано продолжать

Кровавый «контрнахрюк» приказано продолжать

А я и не ёрничаю, и не издеваюсь. «Нахрюком» попытки украинских боевиков наступать на подготовленные позиции назвал Ермак у себя в Твиттере, за что тут же был назван украинскими патриотами идиотом.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Понятно.
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10 час.
Надежда
Некого больше на мясо отправлять, кто не успел спрятаться, погиб, теперь пришла очередь баб! Семен Пегов сообщил, что вчера утром на границе с Белгородом была пресечена попытка просочиться группы, состоящая из одних БАБ из франции, пошляндии, страны 404! 13 штук уничтожили, 11 взяли в плен! И этих бесноватых уродок нисколько не жаль, потому как они пошли на фронт добровольно и Пегов пишет, что в их телефонах нашли такие кадры, что кровь в жилах стынет от увиденного!((😡
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6 час.
ludmila Cernega
А зачем эти придурки идут на убой,,, как говорят :  дурак, это надолго. Если им хочется умирать, вперед и с песней.
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1 час.

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