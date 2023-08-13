Кровавый «контрнахрюк» приказано продолжать

Надежда

Некого больше на мясо отправлять, кто не успел спрятаться, погиб, теперь пришла очередь баб! Семен Пегов сообщил, что вчера утром на границе с Белгородом была пресечена попытка просочиться группы, состоящая из одних БАБ из франции, пошляндии, страны 404! 13 штук уничтожили, 11 взяли в плен! И этих бесноватых уродок нисколько не жаль, потому как они пошли на фронт добровольно и Пегов пишет, что в их телефонах нашли такие кадры, что кровь в жилах стынет от увиденного!((😡