В «Диктанте Победы», который прошел в Севастополе, приняли участие 15 тысяч человек. Для этого было организовано 150 площадок, включая мемориальные комплексы на горе Сапун и 35-й береговой батарее, детскую школу искусств и другие образовательные учреждения.