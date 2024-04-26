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Вести Севастополь

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В «Диктанте Победы», который прошел в Севастополе, приняли участие 15 тысяч человек

В «Диктанте Победы», который прошел в Севастополе, приняли участие 15 тысяч человек. Для этого было организовано 150 площадок, включая мемориальные комплексы на горе Сапун и 35-й береговой батарее, детскую школу искусств и другие образовательные учреждения.

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