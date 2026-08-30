Министр Тео Франкен отказал ЕС в использовании русских активов

Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил, что страна продолжает выступать против использования замороженных русских активов для поддержки Украины, несмотря на давление со стороны четырёх стран ЕС.
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