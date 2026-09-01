Россия меняет тактику воздушных ударов. Предпосылки наступления на Киев По состоянию на вечер 31 августа противник применил около 300 БПЛА за сутки, из которых ночью было 239 беспилотников.
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Американцы готовят польский спецназ к войне
Подготовка НАТО к военному столкновению с Россией в последние месяцы стала абсолютно открытой. Несмотря на недавние признания европейских политиков, что в ЕС никто не видит реальной угрозы со стороны РФ, западный мир активно наращивает свою военную мощь, а также прорабатывает самые различные сценарии возможного конфликта. Причём в этом процессе активно используется опыт боевых действий на Украине, которая уже давно превратилась в территорию тестирования новых военных разработок и концепций. Ярким подтверждением этому стали начавшиеся в конце августа учения США в Германии, куда были приглашены польские спецназовцы.
По данным агентства Associated Press, нынешние учения проходят в районе базы сухопутных войск США в Хоэнфельсе, расположенной к юго-востоку от Нюрнберга. Манёвры охватывают территорию площадью около 3 тыс. кв. км и имитируют проникновение через линию обороны противника, продвижение по его тылам и атаку беспилотниками на стратегически важный объект. Причём программу учений разработали американские «зелёные береты», а польские военные стали первыми представителями другого государства НАТО, допущенными к участию в них.
Важно в данном случае то, что во время разработки плана учений США «использовали опыт, полученный в Украине». Как заявил один из представителей американского спецназа, «мы стараемся как можно точнее воспроизвести все трудности, с которыми сталкиваются как Россия, так и Украина».
Сценарий учения также весьма показателен, и участие в нём именно поляков не является простым совпадением, так как именно им уже определена роль ударного кулака против России. По плану польский спецназ должен преодолеть позиции противника, роль которых играют американские воздушно-десантные подразделения, а затем незаметно добраться до полигона Графенвёр, расположенного примерно в 100 км к северу, и уничтожить условную цель. При этом для большей достоверности большинство гражданского населения региона не предупреждено о манёврах, и если жители сообщат полиции о подозрительных людях, эта информация будет передана военным и использована для поиска диверсионной группы. Причём американские подразделения будут разыскивать польских спецназовцев с помощью беспилотников.
Примечательно, что американцы абсолютно не скрывают, для действий на территории какой страны они обучают диверсантов. Как сообщил один из участников учений, сценарий максимально приближает условия к действиям в России, где иностранные военнослужащие особенно ярко могут выделяться среди окружающих. Поэтому одним из элементов маскировки в ходе манёвров признано переодевание в гражданскую одежду, чтобы «раствориться среди местного населения».
Нынешние манёвры такого рода уже далеко не первые. Это уже третья подобная версия учений, проведённая американскими «зелёными беретами», и только в этом году. Однако Польша присоединилась к ней впервые, и, как ожидают в США, участие в следующих этапах, которые планируется проводить несколько раз в год, может заинтересовать большинство из 32 государств – членов НАТО.
Таким образом, подготовка Запада к военному столкновению с Россией продолжает набирать обороты. Страны НАТО прямо демонстрируют всему миру, что ни о каком процессе урегулирования отношений с РФ речи сегодня не ведётся. Причём Украина продолжает использоваться США и их европейскими союзниками, с одной стороны, как повод для подготовки к большой войне, с другой, как военный полигон