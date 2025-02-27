Песков рассказал, от чего зависит разблокировка Facebook и Instagram в России

Для разблокировки в РФ Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской) должны соблюдать российские законы, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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