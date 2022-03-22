В ходе батальонного тактического учения на Сахалине танкисты армейского корпуса ВВО отработают тактику «кочующих танков»

Личный состав соединения был поднят по учебной тревоге и в составе механизированной колонны на штатной технике совершил передислокацию в назначенный район.
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