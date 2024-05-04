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Рашид Рахимов: «ЦСКА всегда был топ-командой. Не имеет значения, что 8-е место. Не может каждый большой московский клуб каждый год находиться наверху» 

Игра 27-го тура Мир РПЛ пройдет в понедельник. – Чего ждать от ЦСКА? – Знаем, что сложный соперник, есть качественные футболисты.

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