Обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года.
Назван срок начала использования Украиной F-16
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Резников добавил, что кроме обучения летчиков необходимо и подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине. И не понимает, что она под нашим оком окажется. США нужно сбывать более новые истребители, а это западное дурачьё будет закупать и оплачивать! А Киев терять лётчиков и надежду на выживание.
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11 час.
НН
Надежда Никитина
Пусть доживут до весны.
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7 час.
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