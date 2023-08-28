Назван срок начала использования Украиной F-16

Геннадий Бережнов

Резников добавил, что кроме обучения летчиков необходимо и подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине. И не понимает, что она под нашим оком окажется. США нужно сбывать более новые истребители, а это западное дурачьё будет закупать и оплачивать! А Киев терять лётчиков и надежду на выживание.