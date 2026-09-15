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Тест для любителей литературы: где разворачиваются события этих книг?

Тест для любителей литературы: где разворачиваются события этих книг?

Наверняка, вы хорошо помните сюжеты любимых произведений российских классиков. Но сможете ли без подсказок определить, где именно разворачивается действие?Наверняка, вы хорошо помните сюжеты любимых произведений российских классиков.

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