Гонял на Toyota Crown. Житель Владивостока задержан за опасный дрифт

Во Владивостоке задержан водитель ToyotaCrown, устроившего опасный дрифт, сообщает PRIMPRESS. Сотрудники ГИБДД в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись инцидента: водитель автомобиля Toyota Crown в районе улицы Катерной дрифтил на полосе для разворота .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии