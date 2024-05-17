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Гонял на Toyota Crown. Житель Владивостока задержан за опасный дрифт

Гонял на Toyota Crown. Житель Владивостока задержан за опасный дрифт

Во Владивостоке задержан водитель ToyotaCrown, устроившего опасный дрифт, сообщает PRIMPRESS. Сотрудники ГИБДД в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись инцидента: водитель автомобиля Toyota Crown в районе улицы Катерной дрифтил на полосе для разворота .

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