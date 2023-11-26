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Умер экс-тренер сборной Англии и «Барсы» Терри Венейблс. При нем англичане дошли до полуфинала Евро-1996

Семья англичанина сообщила, что он «мирно скончался после продолжительной болезни». Ему было 80 лет. Венейблс в ходе тренерской карьеры, начавшейся в 1976 году, возглавлял «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Барселону», «Тоттенхэм» и другие клубы.

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