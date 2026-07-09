Сила в правде
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Сила в правде

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Массированный удар России по Украине: громкие победы, которые не ломают военный потенциал Киева

Массированный удар России по Украине: громкие победы, которые не ломают военный потенциал Киева

В ночь на 6 июля Россия нанесла мощнейший удар по оборонным предприятиям и аэродромам Украины. Киев признаёт потери и бессилие ПВО.

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