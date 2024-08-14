В Крыму провели акцию в поддержку жителей Курской области

Активисты различных общественных организаций и волонтеры Крыма провели акцию «Курск, мы с тобой» у здания Государственного Совета Крыма, пишет"КП-Крым", цитируя председателя Госсовета РК Владимира Константинова.
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