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Крымская газета

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В Крыму провели акцию в поддержку жителей Курской области

В Крыму провели акцию в поддержку жителей Курской области

Активисты различных общественных организаций и волонтеры Крыма провели акцию «Курск, мы с тобой» у здания Государственного Совета Крыма, пишет"КП-Крым", цитируя председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

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