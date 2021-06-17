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Трамп посетовал, что саммит в Женеве был успешным только для России, США ничего не получили

Трамп посетовал, что саммит в Женеве был успешным только для России, США ничего не получили

Предшественник президента Джозефа Байдена, экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня в Женеве, ничего не получили.

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валерий лисицын
А сам то он,будучи президентом что нибудь толковое сделал? Только позировал да щёки надувал. Молчал бы уж, "сбитый лётчик".

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