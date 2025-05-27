Sparkle выпустит видеокарту Intel Arc Pro B60 с активным, пассивным и жидко...

Sparkle выпустит видеокарту Intel Arc Pro B60 с активным, пассивным и жидкостным охлаждениемКомпания Sparkle выпустит несколько версий профессиональной видеокарты Intel Arc Pro B60: с воздушным, жидкостным и пассивным охлаждением.
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