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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Sparkle выпустит видеокарту Intel Arc Pro B60 с активным, пассивным и жидко...

Sparkle выпустит видеокарту Intel Arc Pro B60 с активным, пассивным и жидкостным охлаждениемКомпания Sparkle выпустит несколько версий профессиональной видеокарты Intel Arc Pro B60: с воздушным, жидкостным и пассивным охлаждением.

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