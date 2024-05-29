Росприроднадзор подал очередной иск к тульскому КМЗ

Приокское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в очередной раз обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к АО «Косогорский металлургический завод».
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