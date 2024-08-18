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 Врач рассказал, кому нельзя есть мороженое

 Врач рассказал, кому нельзя есть мороженое

 Врач рассказал, кому нельзя есть мороженое Мороженое можно есть далеко не всем, считают врачи. Рекомендуется исключить из рациона мороженое людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, так как продукт содержит много жиров и большое количество сахара, рассказала врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.

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