Врач рассказал, кому нельзя есть мороженое Мороженое можно есть далеко не всем, считают врачи. Рекомендуется исключить из рациона мороженое людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, так как продукт содержит много жиров и большое количество сахара, рассказала врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.