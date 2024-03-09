Москвичи могут найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис «Моя семья»

Жители Москвы получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам, например кузнечному, ювелирному, столярному, каретному, поваренному, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.
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