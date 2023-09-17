Ремонт насоса «Малыш» — обзор характерных поломок и их устранение

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция простая, отработанная и достаточно надежная, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку.
Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция простая, отработанная и достаточно надежная, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку.
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