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Ремонт насоса «Малыш» — обзор характерных поломок и их устранение

Ремонт насоса «Малыш» — обзор характерных поломок и их устранение

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция простая, отработанная и достаточно надежная, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку.

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