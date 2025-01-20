НАТО — все: Базы США переедут из Европы на Ближний и Дальний Восток

Будущий глава Пентагона рассказал о том, где они планируют воевать с Россией и Китаем Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов США могут начать пересмотр глобальной дислокации сил США в ответ на растущую конкуренцию с Россией и Китаем, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ""Мигранты избивали его вдвоем и собрались добивать арматурой": А СКОЛЬКО МИГРАНТОВ ДОЛЖНО НАПАСТЬ НА ОДНОГО РУССКОГО, ЧТОБЫ НЕ СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ОН ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЕЛ САМООБОРОНЫ?
- Приднестровье выстояло без газа. Блокада теперь выйдет боком Молдове
- «Слушайте многоуважаемого Ильхама Гейдар оглы!» - азербайджанцы России призвали министра обороны РФ действовать по указке Баку
Свежие комментарии