В Архангельске подвели промежуточные итоги месячника безопасности на водных объектах

Заседание организационного комитета прошло в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Заседание организационного комитета прошло в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты В профилактической работе задействованы сразу несколько ведомств: сотрудники МЧС, полиции, представители муниципальных администраций и спасательных служб.