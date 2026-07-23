В Архангельске подвели промежуточные итоги месячника безопасности на водных объектах

Заседание организационного комитета прошло в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Заседание организационного комитета прошло в агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты В профилактической работе задействованы сразу несколько ведомств: сотрудники МЧС, полиции, представители муниципальных администраций и спасательных служб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)