Варан может стать одноклубником Месси

Рафаэль Варан может подписать контракт с «Интер Майами». Экс-защитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может подписать контракт с «Интер Майами», сообщает обозреватель Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети.
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