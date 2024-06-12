Варан может стать одноклубником Месси

Рафаэль Варан может подписать контракт с «Интер Майами». Экс-защитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может подписать контракт с «Интер Майами», сообщает обозреватель Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети.