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Царьград

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Главу лесного хозяйства Минобороны задержали за взятку свыше 10 млн рублей

Главу лесного хозяйства Минобороны задержали за взятку свыше 10 млн рублей

Сергей Закаморный, возглавляющий Управление лесного хозяйства Минобороны, задержан правоохранителями.

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