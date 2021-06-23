685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 "Много проблем": Сюткин поведал о жизни с бомжами Валерий Сюткин поделился воспоминаниями о том, в каких условиях ему приходилось существовать с молодой женой.