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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Джонс: «Большинство бойцов не может бухать, курить, шляться по ночам и быть успешным, а у меня получалось»

Бывший чемпион UFC Джон Джонс рассказал, что на пике формы уходил в загулы и не готовился к боям из-за веры в себя.

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