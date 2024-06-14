Оппозиция Молдавии инициировала процедуру отставки спикера парламента Гросу

Молдавская парламентская группа Victorie («Победа») инициировала процедуру отставки спикера парламента Игоря Гросу, его обвиняют в незаконных действиях на своём посту, которые нарушают положения Конституции и регламента парламента.
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