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Оппозиция Молдавии инициировала процедуру отставки спикера парламента Гросу

Оппозиция Молдавии инициировала процедуру отставки спикера парламента Гросу

Молдавская парламентская группа Victorie («Победа») инициировала процедуру отставки спикера парламента Игоря Гросу, его обвиняют в незаконных действиях на своём посту, которые нарушают положения Конституции и регламента парламента.

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