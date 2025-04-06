Какая жидкость вернет жестким полотенцам былую мягкость

Со временем даже самые пушистые и мягкие полотенца превращаются в жесткую наждачную ткань. Причин этому множество: неправильная стирка, жесткая вода, некачественные моющие средства или даже обычный кондиционер для белья.
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