Звонарева проиграла на старте турнира в Пекине

Вера Звонарева в первом круге турнира в Пекине уступила Синьюй Ван. В Пекине завершился матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Вера Звонарева встречалась с Синьюй Ван.
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