Чили назвали региональным лидером глобальной конкурентоспособности

Чили осталась на 44 месте в мире и на первом в Латинской Америке по индексу глобальной конкурентоспособности (WCR), опережая по этому показателю Мексику и Колумбию, об этом 17 июня сообщает издание BioBioChile.
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