Как изменить свою судьбу: простой метод переписывания сценария жизни!

Замечали, что в жизни каждого из нас можно обнаружить нечто общее с театральными постановками: роли, диалоги, конфликт, кульминация, счастливые моменты маленьких личных побед? Всё потому, что любые сценарии для фильмов и спектаклей взяты из реальности.