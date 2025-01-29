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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Как изменить свою судьбу: простой метод переписывания сценария жизни!

Замечали, что в жизни каждого из нас можно обнаружить нечто общее с театральными постановками: роли, диалоги, конфликт, кульминация, счастливые моменты маленьких личных побед? Всё потому, что любые сценарии для фильмов и спектаклей взяты из реальности.

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