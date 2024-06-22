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Иваново

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Памятная дата России - День Памяти и скорби

Памятная дата России - День Памяти и скорби

Памятная дата России - День Памяти и скорби В этот день, 22 июня 1941 года в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, подвергли бомбежке со своих самолетов наши города.

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