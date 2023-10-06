Растения могут усугубить загрязнение воздуха на потеплеющей планете

Ученые обнаружили, что на нагревающейся планете такие растения, как дубы и тополя, будут выделять больше соединений, усугубляющих плохое качество воздуха, способствуя образованию проблемных твердых частиц и низкому уровню озона в атмосфере.
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