Каждый раз, когда приближается смена восточного календарного цикла, появляется особое предвкушение. Хочется разобраться, какой характер у наступающего года, какие оттенки будут уместны в праздничном наряде и на что действительно стоит направить внимание в ближайшие двенадцать месяцев.