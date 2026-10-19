Каждый раз, когда приближается смена восточного календарного цикла, появляется особое предвкушение. Хочется разобраться, какой характер у наступающего года, какие оттенки будут уместны в праздничном наряде и на что действительно стоит направить внимание в ближайшие двенадцать месяцев.
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