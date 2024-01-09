МИД КНР отметил переговоры Си с Путиным среди важнейших успехов 2023 года

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине на брифинге по итогам года, отметил среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году мартовскую встречу председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.