«Все звезды, а я — легенда»: известному сердцееду пожилых россиянок Прохору Шаляпину 41 год

Певец Прохор Шаляпин отмечает 41-летие. Он прославился благодаря участию в проекте «Фабрики звезд». Со временем получил скандальную репутацию альфонса и любителя женщин постарше, за что подвергался насмешкам в интернете.
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