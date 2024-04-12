ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Хотя ООН давно мировая выгребная яма,где слущают участников переворота!Миссия Японии при...
  • Eduard
    Как можно в ООН нагло врать ,при этом ни какого наказания?Миссия Японии при...
  • Eduard
    Ваши кореша из Америки на вас и испытали,все это знают!Миссия Японии при...

Отчетные числа: в России предлагают ужесточить валютный контроль

Отчетные числа: в России предлагают ужесточить валютный контроль

В России предложили ввести административную ответственность, к которой будут привлекать госструктуры, если они не предоставят в срок отчеты в Казначейство о валютных операциях с использованием бюджетных средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору