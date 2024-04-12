Отчетные числа: в России предлагают ужесточить валютный контроль

В России предложили ввести административную ответственность, к которой будут привлекать госструктуры, если они не предоставят в срок отчеты в Казначейство о валютных операциях с использованием бюджетных средств.
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