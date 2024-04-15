В Томском районе из-за паводка затопило свыше 140 домов

Глава Томского района Вячеслав Черноус поделился информацией о том, что на территории сел и садоводческих товариществ вплоть до настоящего времени остаются затопленными 93 приусадебных участка и 143 дома.
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