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  • федор
    Кусочек Кала ублюдочный! Тебе что маромойка чухонская зрение нарезать ?Глава дипломатии ...
  • федор
    Надо было этой твари скормить все его листовки , чтобы прочувствовал на очке что это такое !!!!Россиянина оштраф...
  • Андрей Можнопоимени
    За повторное тоже штраф? Странно.Россиянина оштраф...

Стало известно о последствиях землетрясения в российском регионе

Стало известно о последствиях землетрясения в российском регионе

Глава Республики Алтай Андрей Турчак ввел в регионе режим повышенной готовности после землетрясения. По его словам, в двух районах отменены занятия в школах и массовые мероприятия, пострадавших в результате происшествия нет.

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