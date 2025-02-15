Стало известно о последствиях землетрясения в российском регионе

Глава Республики Алтай Андрей Турчак ввел в регионе режим повышенной готовности после землетрясения. По его словам, в двух районах отменены занятия в школах и массовые мероприятия, пострадавших в результате происшествия нет.
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