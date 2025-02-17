На трассе в сторону Челнов фура перекрыла дорогу, образовалась пробка

На трассе в сторону Набережных Челнов образовалась многокилометровая пробка. Фото: Соцсети Судя по видео, которые выкладывают водители в соцсетях, причиной пробки стала фура – ее развернуло, и она перекрыла обе полосы.
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